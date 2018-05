Burladingen Junge Ersthelfer

Christian Dreger begann mit der Frage an die Kinder, ob sie denn wüssten, was erste Hilfe eigentlich bedeutet. Die Antwort kam sofort: "Anderen helfen, wenn sie verletzt sind". Dreger ergänzte dann und sprach von der Notrufnummer 112, die die Kinder aus vielen Zahlen heraussuchen und in der richtigen Reihenfolge legen durften. Danach wurde überlegt, was man alles am Telefon sagen sollte.

Im Anschluss daran übten die Kinder verschiedene Unfallsituationen, zum Beispiel einen Sturz von einem Stuhl. Weiter durften sich die Kinder gegenseitig Verbände anbringen. Mit Kunstblut wurden bei den Kindern Verletzungen simuliert.

Urkunden für die Helfer