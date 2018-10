Burladingen Jugendliche haben Spaß am Improvisieren

"Seid Tiere im Wald oder Insekten. Macht die Augen zu. Spielt nicht rhythmisch", weist Scott Roller die Jungmusiker an. Er selbst sitzt in der Mitte, verschränkt die Arme, schließt die Augen und schmunzelt, während er den Tönen lauscht. Nein, das ist alles noch zu zögerlich, zu rhythmisch. Sie sollen Geräusche imitieren, auf Töne antworten, mehr zuhören als selbst spielen. "Ihr denkt zu viel. Denken ist hinderlich", mahnt der Wahl-Stuttgarter Scott Roller mit unverkennbarem amerikanischen Akzent. Es soll sich ein musikalisches Gespräch entwickeln.

Und dann endlich trauen sich die jungen Leute und finden Gefallen daran. "Das ist ja fast wie ein Bauernhof", lobt der Ausnahmemusiker. "Die Dreiklänge machen mich völlig gaga", muss er selbst lachen. Und dann will er, dass die Jugendlichen mit ihren Instrumenten Töne erzeugen, welche einen Kampf imitieren, welche voll von Wut sind. Und dieses Mal wissen sie, was Scott Roller von ihnen will. Am Ende lacht der Workshopleiter und ist begeistert.

Außergewöhnliches "Klangwelten"-Konzert

Die Jungmusiker applaudieren und haben offensichtlich ihren Spaß an dieser anderen Art von Musik, an der freien Improvisation, die gar nicht so einfach ist wie man denkt. Nach drei solchen Workshoptagen, die vom Förderverein der Jugendmusikschule bezuschusst werden, darf man sich auf ein außergewöhnliches "Klangwelten"-Konzert am Sonntag, 14. Oktober, in der Stadthalle Burladingen freuen. Auch das wird garantiert ganz anders werden, als man es üblicherweise gewohnt ist, versichert Thomas Wunder.