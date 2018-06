Burladingen Jugendarbeit hat oberste Priorität

Burladingen. Die Jahresbilanz wurde in der Hauptversammlung im Café Roder vorgelegt. Der Vorsitzende Roland Klumpner sagte, mit der letzten Generalversammlung sei in der Geschichte des TSV ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Schon im Vorfeld habe man darauf hingearbeitet, dass von allen Abteilungen Vertreter im Vereinsrat vertreten seien. Alle Projekte, die vom Vereinsrat umgesetzt worden seien, hätten unter dem Motto "TSV Burladingen – Fit für die Zukunft" gestanden. Das jährliche Defizit des TSV belaufe sich im Schnitt auf 7000 Euro pro Jahr. Vor einer Beitragserhöhung gelte es aber, die eigene Bilanz zu überprüfen, so Klumpner, ehe er die geplanten Sparmaßnahmen vorstellte.

Im Anschluss an diese Worte nahm der Sportkreisvorsitzende Hendrik Rohm die Ehrungen vor. Die Bronzene Ehrennadel der Württembergischen Sportjugend ging an Sabrina Pfister, Jana Höffler und Sarah Klaiber, allesamt seit 2010 Jugendtrainerinnen der Dancing Crew, sowie an Katharina Noparlik, die seit 2010 Jugendtrainerin im Handball ist. Die Silberne Ehrennadel der Württembergischen Sportjugend ging an Claudia Schaupp, seit 1998 Jugendtrainerin Volleyball, an Anica Brunner, seit 2008 Jugendtrainerin Volleyball, und an Andreas Rach, seit 1990 Jugendtrainer Volleyball.

Roland Klumpner im Amt bestätigt