Burladingen Jetzt sind Rathäuser und Marktplatz drin

Vorteile bringt die neue Einstufung für alle Grundstücks- und Gebäudebesitzer allemal. Denn das Gebiet Südliche Kernstadt wird im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtumbau West" mit stattlichen Summen gefördert. Dies könnte der Stadt auch bei einem ihrer jüngsten Grundstückskäufe gelegen kommen: Dem Erwerb der alten Medard-Heim-Fabrik in der Josengasse 14. Dort sind im Moment ein Second-Hand-Laden mit Flohmarktcharakter und der türkische Kulturverein untergebracht.

Was die Stadt mit dem Gebäude plant, dazu hat sie noch keine Informationen öffentlich gemacht. Anbieten würden sich unter anderem aber barrierefreie Wohnungen für Behinderte oder Senioren, die sind ebenfalls besonders förderungsfähig. Und da im Ärztehaus einige Wohnflächen zu Gunsten von Praxen und Gewerbeflächen wegfallen, wären Senioren-Wohnungen in unmittelbarer Nähe und direkt gegenüber der Sozialstation keine schlechte Idee. Zumal die Bundesregierung Wohnungsbau fördern will.

Förderungsprogramm für die alten Bundesländer

Das Bund-Länder Programm "Stadtumbau West" heißt so, weil es speziell als Förderungsprogramm für die alten Bundesländer, also die im Westen der Republik, ins Leben gerufen wurde. Das war 2004. Denn, so die Einsicht bei den Berliner Politikern und Planern: Auch im Westen der Republik gibt es Regionen, Städte und Gemeinden, die von den Folgen des wirtschaftlichen und demografischen Strukturwandels betroffen waren und noch sind. Das Programm unterstützte 529 Kommunen im Jahr 2016.

Von 2004 bis einschließlich 2016 wurden insgesamt mehr als 947 Millionen Euro Bundesfinanzhilfen für Stadtumbaumaßnahmen zur Verfügung gestellt. Mit den ergänzenden Mitteln von Ländern und Gemeinden (insgesamt zwei Drittel) standen in diesem Zeitraum etwa 2,84 Milliarden Euro für die Umsetzung des Programms "Stadtumbau West" bereit. Allein 2016 standen etwa 102 Millionen Euro Bundesfinanzhilfen zur Verfügung.