Burladingen Alte Polizeistation wird abgerissen

Bei den Gebäuden in der Bahnhofstraße geht es um den ehemaligen Schuppen am Bahnhof und die ehemalige Polizeistation. Die Ordnungshüter sind schon Ende Oktober in das Gebäude der Volksbank gezogen und werden danach eine dauerhafte Bleibe als Nachbarn des katholischen Kindergartens St. Fidelis finden, sobald das Gebäude in der Fidelisstraße 18 fertig umgebaut ist. Das Land hat das Haus gekauft, der Einzug des Polizeipostens ist für Mitte 2018 vorgesehen.

Die Gauselfinger Firma Wahl war bei der beschränkten Ausschreibung der Abrissarbeiten unter insgesamt sechs Firmen die günstigste Bieterin mit 50.372,70 Euro. Fast eine Punktlandung. 50.000 Euro hatte der Stadtkämmerer für den Abbruch dieser beiden Häuser eingeplant. Der Gemeinderat vergab den Auftrag einstimmig, jetzt können die Bagger und die Abrissbirne anrücken. Die Bahnhofstraße ist wegen des Baus des Ärztehauses ohnehin seit Monaten in diesem Teil gesperrt.

Stadtplaner wollen Platz mit Aufenthaltsqualität