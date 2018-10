Burladingen Jetzt hat sich ein Traum erfüllt

Elf Geschichten wechseln sich mit elf musikalischen Beiträgen ab. Die Scheibe ist quasi noch ganz warm, wurde erst vor einer Woche ausgeliefert. Und sie ist nicht nur etwas für die Ohren. Im Beiheft sind Karikaturen von Jens Barth, Adelberts Sohn, zu sehen und schöne Fotos, die im Rahmen des Fotoshootings entstanden, das Peter Fidel und Lena als Preis beim "Närrischen Ohrwurm" gewonnen haben.

Warum der Melchinger sich jetzt doch auf der CD zu Lesungen hat hinreißen lassen, ist ganz einfach: "Schwäbisch lesen ist schwierig." Noch schwieriger ist es für ältere Leute, und immerhin bewegt sich die Fangemeinde der beiden Schwaben im Alter von "55 plus". Und die hören dem Duo von der Alb gerne zu. In Rottweil hat sich schon ein harter Kern von Fans gebildet. Und über den Onlineradiosender "Mundart" kann man dem "Gschwätz uff dr Gass", wie Lena Barth es umschreibt, ebenfalls lauschen.

Dass Peter Fidel und Lena so erfolgreich sind, mag auch daran liegen, dass sie sich selbst treu bleiben. Fidels humoristischen Vorbilder sind Heinz Erhard und Sebastian Blau.

Und so treten die Beiden in nächster Zeit auch wieder recht oft auf: Ob am Donnerstag, 1. November, in Berlin, am Sonntag, 11. November, in Rottweil oder am Freitag, 16. November, in Haigerloch. Vor allem den Mittwoch, 14. November, sollte man sich merken. Dann gibt es im Melchinger Ochsen wieder den beliebten Mundartstammtisch, für den man sicherheitshalber Plätze reservieren sollte.

Sich das "Gschwätz" in aller Ruhe anhören

Und wer keinen Platz mehr bekommt, der kann sich in aller Ruhe zu Hause das "Gschwätz" anhören. Die CD (12,90 Euro) gibt’s in den Filialen der Metzgerei Heinrich, beim Kartenbüro des Theaters Lindenhof in Melchingen, beim Geflügelhof Mauz in Burladingen und bei den beiden Künstlern selbst.