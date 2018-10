Burladingen/Jettingen Serie von Brandstiftungen scheint aufgeklärt

Burladingen - Nach gemeinsamen Ermittlungen der Kriminalpolizeien Balingen und Böblingen stehen ein 19-jähriger Mann aus dem Zollernalbkreis und sein um zwei Jahre älterer Freund aus dem Landkreis Böblingen in dringendem Verdacht, in den vergangenen Wochen und Monaten mindestens sieben Brandstiftungen begangen zu haben. Zweimal brannte es auch in Burladingen.