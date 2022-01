2 Der Wahl-Kanadier Markus Scheu mit seiner Frau Sybille bei einem Aufenthalt in der alten Heimat in Burladingen im Jahre 2015. Foto: Rapthel-Kieser

Im 18. und 19. Jahrhundert verließen zahlreiche Bürger Burladingens ihre Heimat und wanderten in fremde Länder, besonders Amerika, aus. So verschieden die Gründe auch gewesen sein mögen, in der Hauptsache waren es die wirtschaftliche Not, die Aussichtslosigkeit der wirtschaftlichen Verhältnisse und auch politische Notstände, welche den Burladingern den Wanderstab in die Hand drückten.















Burladingen - Die erste Burladinger Auswanderung erfolgte im Jahr 1833. Das Reisen über das große Wasser war damals mit großen Schwierigkeiten verbunden. Schon die Anreise zur Hafenstadt erforderte viel Zeit und Geld und schwere Strapazen. Eisenbahnen gab es noch nicht. Die Reise nach Bremen dauerte etwa zwei Wochen, dazu kam der oft mehrere Wochen dauernde Aufenthalt in der Stadt, bis ein Segelschiff abfuhr. Die Überfahrt dauerte mitunter zwei Monate und kostete damals 80 Gulden für eine erwachsene Person einschließlich Verpflegung. Und nach überstandener Überfahrt war das finden von Arbeit das nächste Problem.

Soweit zur Vergangenheit, doch auch in neuerer Zeit riss der Drang nach der scheinbar unbegrenzten Freiheit nicht ab.

Einer der Burladinger Auswanderer war Markus Scheu. Vielen ist er noch durch seine Vorträge bekannt, welche er beim Schwäbischen Albverein über sein Abenteuer Auswandern hielt. Nicht weniger bekannt, wenigstens unter den älteren Burladingern, war seine Schwester Kuni Scheu, die in einem kleinen Haus an der Hauptstraße wohnte. Markus Scheu war gerade 23 Jahre alt als er am 2. Juli 1952 mit dem Dampfer "Arosa Kulm" von Bremerhaven zusammen mit zwei Kameraden in See stach. Ihr Ziel war allerdings Kanada.

Mit drei Dollar ins Ungewisse

Für ihn eine Reise ins Ungewisse. Mittellos – gerade drei US-Dollar waren sein ganzer Besitz. Seine Kosten für die Überfahrt hatte er sich von seinem Freund Sebastian geborgt, das waren damals 650 DM. Doch damit nicht genug: Er hatte weder Geld noch englische Sprachkenntnisse. Ein gewaltiges Risiko, wie auch seine bevorstehende Zukunft. Wie man seiner Biographie, die er 2020 veröffentlichte, entnehmen kann, verlief schon die Überfahrt nicht ganz nach Wunsch. Als das Schiff abgelegt hatte, wurde er bereits nach einer halben Stunde seekrank. Er lag immer nur im Bett und verpflegte sich mit trockenem Brot und Tee. Täglich zählte er den ganzen Tag über das Auf- und Abgehen des Schiffes und die jeweiligen Wellen vom Meer.

Handlanger, Kopfschlächter und schließlich Unternehmer

In seinem in dreijähriger Arbeit entstandenem Buch schildert er nun das Land Kanada und die Leute, wie auch seine Erfolge und Niederlagen, die Schwierigkeiten und seine Entbehrungen in schlichten, doch wahrheitsgetreuen Worten, wie er diese erlebt und auch gemeistert hat. Auf einer Farm angefangen, dann Handlanger, arbeitslos und Kopfschlächter, dann Friseur und Bauunternehmer.

Später wanderte er zwei Mal wieder nach Deutschland zurück, kam dort nicht mehr zurecht und ging zum dritten Mal wieder nach Kanada und war 35 Jahre später Multimillionär. Sein Hobby war auch das Reisen in andere Länder – und sein größter Traum war eine Weltreise.

Bewegtes Leben in verständlicher Sprache geschildert

Die Pracht der Schah-Paläste gesehen

Irgendwann fasste er den Mut und erfüllte sich seinen Traum. Dieses Abenteuer unternahm er alleine, sich der damit verbundenen Risiken nicht bewusst. In Teheran geriet er in Haft, konnte andererseits noch die ganze Pracht des damaligen Schahs erleben. Die Paläste waren noch in ihrer alten Herrlichkeit zu sehen. Seine Reise führte bis in den hinteren Orient, worüber er in seiner Biografie spannend und dramatisch erzählt. Ein bewegtes Leben, reich an Ängsten und Willenskraft. Erstaunliche Erfolge wie auch gewaltige Hindernisse erzählt er in seinem Buch in einer verständlichen Sprache.

Ein Exemplar des Buches jetzt in der hiesigen Bücherei

Bei seinem letzten Besuch gegen Ende des vergangenen Jahres besuchte er den Mitarbeiter unserer Zeitung und übergab ihm das letzte Exemplar seiner ins Deutsche übertragenen Biographie mit der Bitte, dieses 425 Seiten starke Werk der katholischen öffentlichen Bücherei Burladingen zu überlassen, damit es der Allgemeinheit zugänglich bleibt. Ein Wunsch, dem zwischenzeitlich auch entsprochen wurde.