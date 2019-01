Burladingen "Ich wäre für weitere Vorschläge aus der Bevölkerung dankbar"

Zahlreiche Werbemaßnahmen hat der Vorsitzende in Angriff genommen, wie etwa das Portal Wanderkompass, eine Werbetafel an der Bundesstraße B 27, Flyer sowie zahlreiche Presseberichte. Vor der Saisoneröffnung wurde mit den Erdarbeiten an der Rampe des Museums begonnen. Am 6. Mai hat die traditionelle Motorradsegnung durch Pfarrer Konrad Bueb stattgefunden, der bei bestem Wetter über 40 Fahrzeuge segnen konnte. Am 23. Mai war ein Ehepaar aus Australien zu Gast und zeigte sich begeistert. Zudem war der Heimatverein auch beim Römerfest in Stein aktiv. Neben den sechs geplanten Öffnungstagen fanden acht Sonderführungen statt.

Kassiererin Melina Zumbo gab Einblick in die Finanzen des Heimatvereines und sprach von einem minimal zurückgegangenen Kassenstand. Die Kassenprüfer Josef Rommel und Agathe Welte bestätigten die gute Arbeit der Kassiererin und baten um deren Entlastung. Vorsitzender und Museumsleiter Oliver Simmendinger bedauerte, dass sich die Arbeit des Heimatvereines nahezu ausschließlich auf das Museum beschränke und ergänzte: "Ich wäre für weitere Vorschläge aus der Bevölkerung durchaus dankbar."

Erfreulich sei auch der stabile Kassenbestand, obwohl in den letzten Jahren größere Investitionen anstanden. Derzeit bestehe der Heimatverein aus zehn Familien- und 32 Einzelmitgliedschaften. Toll sei, dass die Besucher des Museums durchweg ein positives Feedback abgäben. Auch in den Medien werde öfters über das Museum berichtet. Stolz sei Simmendinger darüber, dass das Erscheinungsbild im Außenbereich des Museums immer besser werde.