Burladingen Hörschwag feiert große Party

Das Bürgerhaus war nahezu voll besetzt, als die LuKa Salmendingen den Zunftmeisterempfang musikalisch eröffnete. Deren Chef Norwin Mössmer überreichte Zunftmeister Erich Riedinger gleich zu Beginn 34 ¾ Mandarinen als gesundes Geschenk.

Riedinger selbst versuchte sich in Reimen: "Dr Schultes vo Burladinga schickt aus närrische Grias, dr kenn it komma, weil er sonscht da Zunftmeisterempfang au zahla mias" oder in Richtung Anette Widmann-Mauz: "Als Migrationsministerin hot dia doch tatsächlich Weihnachta verpennt, und sich do drmit kräftig da politischa Arsch verbrennt."

Auch Ortsvorsteherin Monika Spallinger-Rieder gratulierte ihren Narren und wünschte viel Erfolg. Zuerst machten die Stadtnarren um Stettens Urgestein Leo Schäfer ihre Aufwartung und überreichten eine Uhr mit allen Wappen.