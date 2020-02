Burladingen Historisches Fasnetsspiel begeistert die Massen

Aus allen Ecken und Winkeln in Burladingen hallte Musik wider. Neben den Landtagsabgeordneten Karl Wilhelm Röhm und Rudi Fischer, dem Bundestagsabgeordneten Dr. Martin Rosemann sowie dem EU-Abgeordneten Andreas Glück klopften auch der erste Beigeordnete Berthold Wiesner und der Rektor des Progymnasiums Johannes Heß an die Haustüren. Während die Hauzeglader durch die Straßen zogen küm-merten sich die Fasnetsspieler um das zugegebenermaßen traditionell spartani-sche Bühnenbild, unterzogen sich dem Soundcheck, ließen sich schminken und Bärte ankleben. Eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Fasnetsspiel zogen die Gruppen einzeln zum Wagen hin wo sie von Martin Buck vorgestellt wurden.

Läufer Johannes Leibold ließ dann vor großer Kulisse kein aktuelles Thema aus, wie die Schließung der Alblichtspiele: „A Kinofilm dreht ma, aber zu vieler Verdruß machet der Saalbau-Ludwig mit em Kino Schluss. Aus isch au mit am Schlotzer lutscha und aus isch mit e dr letzta Roiha knutscha, bis der s’Maul waih dau hot so fescht, do hoscht nemme mol gwisst, was für a Film gloffa ischt.“ Und zum Bürgermeister: „Ond weil’s so schee war dia Wählerei, däfffe mir des Johr doch glei, wieder wähla, ond zwar wer häts glaubt, wähle mir auser Stadtoberhaupt. Weil dr Ebert völlig überraschend für de ganz Stadt, a Sylvester am Landratsamt gfaxet hat, dass er um sei Entlassung ersucht, i glaub it dass dr Landrat hot versucht, ihn zum überreda, dass er bleibt, drom isch jetzt amtlich, liabe Leit. Em Juni isch sei Ära hier Geschichte dann, so häts it ausgau miaßa und i mecht au it lang, nochetretta, noi i hoff viel mehr der Bürgermoischter-wahlkampf wird aständig und fair, des dät aus Burladenger guat, wenn its’ganz Land überne da Kopf schüttladuat.“ Dann aber waren die Fasnetsspieler an der Reihe. Robert Kramer war die Rolle der schwerhörigen Oma auf den Leib ge-schrieben, aber auch die anderen Akteure überzeugten. Auf der Bühne standen Josef Entress als Bräutigam Heinz und Bernhard Schmid als Braut Lisa. Die El-tern der Braut spielten Johannes Holzer als Alfons und Simon Riehle als Mari-anne, die des Bräutigam Hubert Pfister als Willi und Michael Mauz als Wal-traud.

Weiterer Akteur war Matthias Schmid als Schwester der Braut. Außerdem spielten Udo Bartsch als Standesbeamtin Frau Schön und Eberhard Brunner als Onkel Xaver mit. Mit Tobias Neusigl hatten die Nautle einen Fachmann am Start, der es ermöglichte, dass alle das Fasnetsspiel gut verstanden, wofür die Nautle viel Lob bekamen.