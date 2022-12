1 Die Weihnachtsbotschaft der Familie Kudwien ist voller Dankbarkeit für die Hilfe ihrer Mitbürger. Foto: Kudwien

Als in der Nacht zum 20. November in der Hermannsdorfer Straße ihr Haus brannte, konnten Manfred und Daniel Kudwien nur ihr Leben retten.















Burladingen - Es gelang ihnen, zusammen mit dem Hund noch rechtzeitig das Haus zu verlassen. Aber: Alles was sie besaßen, fiel den Flammen zum Opfer. Dann rollte die Welle der Hilfsbereitschaft an.die Schnell halfen Nachbarn und die Caritas mit Kleidern. Das Tierheim Tailfingen sorgte für die Rationen an Hundefutter. Der 75-jährige Manfred Kudwien und sein Sohn Daniel (42) kamen erst bei Verwandten und dann in einer städtischen Wohnung unter.

Es war ein Schwelbrand in einer Steckdose gewesen, so ermittelte der Brandsachverständige später, der so kurz vor der Weihnachtszeit die Katastrophe über die Familie hereinbrechen ließ. Und wie üblich in solchen Fällen, dauert es eine Zeit, bis der Brandschaden von der Versicherung geregelt wird.

"Uns fehlt es aktuell an allem"

"Uns fehlt es aktuell an allem", hatten die Kudwiens noch eine Woche nach dem Brand bei einem Termin mit unserer Redaktion und Vetretern der Caritas Hechingen bestätigt. Die Caritas übernahm es dann, die Hilfe zu koordinieren und richtete ein Spendenkonto ein.

Und die Burladinger zeigten Herz. Rund 3000 Euro sind da mittlerweile zusammengekommen, die jetzt von der Caritas an die Kudwiens überwiesen wurde. Hinzu kommen viele Sachspenden, für die sich Vater und Sohn in einer Stellungnahme herzlich bedanken.

Von der kompletten Küche bis Badmöbel

Auf einer Karte sind Manfred und Daniel Kudwien mit Hund Bella zu sehen. Ihren Dank übermitteln sie auch im Namen der Töchter Silke mit Ehemann Jörg Sauer und Tanja mit Ehemann Yilmaz Sinega sowie Karina Kudwien. "Wir sind alle so glücklich, dass es solche Menschen wie Euch gibt. Vielen Dank dafür. Möbel, komplette Küche, Bett, Sofa, Badmöbel, Kleidung, Gutscheine und Geldspenden. Auch vielen Dank für Eure Unterstützung der Helfer vor Ort, die sich eingesetzt haben. Danke Euch allen. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen Euch Manfred, Daniel und Bella", heißt es in dem berührenden Schreiben.