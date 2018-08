Burladingen Heute startet die "Burlympiade"

Los geht es heute um neun Uhr auf dem Schulhof, wo Banner und Fahnen für die große Eröffnungsfeier gebastelt werden. Diese startet um elf Uhr, wenn auch Vertreter des Schulförderkreises zugegen sein werden. Natürlich sind dazu auch alle Eltern willkommen.

Immer wieder stehen weitere Höhepunkte an. So findet beispielsweise am Donnerstag für die Kinder der vierten und fünften Klassen ein Graffiti-Workshop statt, an dessen Ende ein echter Schriftzug im Jugendzentrum steht. Der Elternnachmittag ist am Freitag, 31. August. In der zweiten Woche findet am Mittwoch, 5. September, eine Kinderolympiade statt. Anschließend werden die Kids durch die Narrenzunft Nautle bewirtet. Es folgt ein Dankgottesdienst auf dem Schulhof mit Carolin Hartmann und danach findet traditionell die Übernachtung statt, ehe am nächsten Tag um elf Uhr wieder alles vorbei ist.

Die Leitung der Ferienspiele liegt in den Händen von Petra Bubeck und Eva Dreisle. Rund 60 Kinder haben sich zum Mittagessen in der Mensa angemeldet, mehr als 40 zum Frühstück.