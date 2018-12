Burladingen Hendl-Alb nur noch für Reservierungen geöffnet

In einem Brief wendet sich die Wirtin an ihre Gäste, dankt ihnen für die Treue und sagt nach Weihnachts- und Neujahrswünschen ganz offen über sich selber: "Auch mein Jahr 2019 wird sich komplett ändern und somit auch das Geschehen in der Hendl-Alb. Ich werde im Mai 2019 das größte Geschenk in meinen Armen tragen, was sich eine Frau nur wünschen kann: Ich werde Mama! Diese Situation verändert mein Leben, schon jetzt beginnt die spannende Zeit mit dem kleinen Wunder, welches später ganz viel Neues auf unserer Welt entdeckt und dieses aber nicht so oberflächlich erkennt, wie wir es im Alltagsstress wahrnehmen."

Sicherheit, Liebe und Geborgenheit fühlen

"Um meinem Baby die Mama sein zu können, die es braucht, um Sicherheit, Liebe und Geborgenheit zu fühlen, werde ich mein Leben meiner persönlichen Situation anpassen, was natürlich auch beruflich Auswirkungen haben wird", sagt die 43-Jährige.