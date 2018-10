Burladingen Heinzelmann räumt einige Preise ab

Landesverbandspreise gingen an Ralf Conzelmann, Johann Kraus, Hans-Dieter Waldraff, Thomas Heinzelmann und Alex Abt. Über Kreisverbandsehrenpreise durften sich Johann Kraus, Johann Neser, Reiner Kraus und gleich zwei Mal Thomas Heinzelmann freuen. Erster Vereinsmeister bei Geflügel wurde Patrick Hecht mit Federfüßige Zwerghühner Isabell-Porzellanfarbig. Mit Deutsche Sperber wurde Andreas Pflumm zweiter, mit Zwerg-Wyandotten orange-gebändert dritter Vereinsmeister. Hecht stellte das beste männliche, Pflumm das beste weibliche Tier aus. Ein Landesverbandsehrenpreis ging an Hans-Peter Girra, ein Kreisverbandsehrenpreis an Thomas Hecht.