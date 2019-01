Burladingen Heimatschinken und tolle Welten

Der Salmendinger Berthold Maier ist seit 2006 Mitglied der burladinger maler und gilt als einer der vielseitigsten und produktivsten Künstler der Gruppe. Er hat bereits 2012 und 2015 im Rathaus Einzelausstellungen gehabt. In der aktuellen Werkschau zeigt er überwiegend Landschaftsmotive in Öl auf Leinwand. Seit er auf der Alb wohnt, hat er oft die schöne Landschaft der Umgebung in seinen Bildern festgehalten – "Heimatschinken", wie er sie selbstironisch nennt.

Oleksandr Reznytskyy wurde 1995 in der Ukraine geboren. Von 2011 bis 2017 lebte er in Mariaberg und heute im bayerischen Burglengensfeld in der Nähe von Regensburg. Im "Atelier 5" in Mariaberg wurde sein künstlerisches Talent erkannt und gefördert. Durch eine Gastausstellung im Jahr 2010 von Künstlern aus dem "Atelier 5" im Burladinger Rathaus kam der Kontakt mit den burladinger malern zustande, der bis heute Bestand hat. Als leidenschaftlicher Bildkünstler entführt Oleksandr Reznytskyy seine Betrachter in phantasievolle Welten, die aus Acryl auf Leinwand, Permanentmarker auf Papier oder als Bleistiftzeichnungen entstanden sind.

Alle Bilder sind mit hoher Sorgfalt geschaffen. Jedes für sich erzählt eine eigene Geschichte über das Leben des Künstlers. Die Ausstellung wird bis Ende März zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen sein. Weitere Infos im Internet.