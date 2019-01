Burladingen Harry Ebert und der Zauberstab

Bereits am 3. Dezember hatten die BeneVit und einige Mieter einen Brief an Rathauschef Harry Ebert gerichtet, davon gesprochen, dass die Arbeiten am Gebäude im Zeitplan sind, der Baufortschritt beim künftigen Marktplatz aber "enttäuschend" sei. Sie warfen die Frage auf, wie ab dem Einzugstermin ein Zugang zur Apotheke, zum Sanitätshaus und zum Hörgeräte-Studio ermöglicht werden soll. Dass Ebert und seine Verwaltung auf das Schreiben der Ärztehaus-Mieter oder auf die Anwaltsschreiben der BeneVit geantwortet hat, ist nicht bekannt. Der Stuttgarter Rechtsanwalt, der Harry Ebert in dieser Sache vertreten hat ist, so hört man, nicht mehr mit der Sache befasst. Möglicherweise deshalb, weil die Gemeinderäte die Hauptsatzung der Stadt Burladingen im Juli 2018 änderten, Ebert ohne seine Räte gar keine Anwälte mehr beschäftigen darf.

Rechtsstreit hinter verschlossenen Türen

Der Rechtsstreit wird vermutlich im Gemeinderat hinter verschlossenen Türen diskutiert werden. Der Rathauschef ließ seinen Gemeinderäten, so ist zu hören, Sitzungsunterlagen nachreichen – für den nicht öffentlichen Teil.