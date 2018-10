Burladingen "Gosch uff" – und zwar in der Öffentlichkeit

Der Verein schwäbische Mundart veranstaltet seinen sechsten Mundartstammtisch. In diesem Verein haben sich Autoren, Musiker, Interpreten, Forscher, Freunde, Gönner und Förderer des Schwäbischen zusammengefunden, um sich aktiv mit der Nachwuchsförderung, der Pflege, dem Erhalt und der Erforschung des Dialekts zu beschäftigen.

Pflege und Erhalt einer Mundart heißt laut dem Verein aber auch: "Gosch uff" – und zwar in der Öffentlichkeit, denn unsere Sprache lebt nicht von ihrer Erforschung und der Diskussion in kleinen, in sich geschlossenen Gremien, sondern sie lebt im Volk, auf der Straße.

Der Verein Mundart veranstaltet neben Mundartlesungen und Kleinkunstveranstaltungen auch Seminare, Schreibwerkstätten, Diskussionsrunden und Vorträge mit dem Ziel, die Mundart regional zu pflegen.