Burladingen Gläubige feiern in der Festhalle

Burladingen-Melchingen. Am Sonntag zelebrierte Pfarrer Konrad Bueb den Gottesdienst in der Kirche St. Stephan, der Kirchenchor unter der Leitung von Martin Metz gestaltete die Feier mit. Er wartete mit Liedern aus dem neuen Gotteslob auf, die Chor und Gemeinde gemeinsam sangen.

Erlös für Renovation des Kirchendachs

Gemeindeassistentin Carolin Hartmann nahm die neuen Ministranten Luca Pfahler, Linus Hirlinger sowie Raffael und Emanuel Galla in den Dienst auf. Pastoralreferentin Adelheid Bumiller stellte in Sascha Knör, Luis Maichle, Alicia Maichle, Jule Heinrich, Maike Baumgartner und Jonas Schanz die sechs diesjährigen Firmanden vor. Das Gemeindeteam um die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Susanne Wendling lud danach in die Festhalle Melchingen ein. Susanne Wendling begrüßte die vielen Besucher, ehe die Seniorenkapelle um Uli Barth mit Blasmusik zum Frühschoppen aufwartete. Auf der Speisekarte standen Schlachtplatte, Gulasch mit Spätzle, Kässpätzle und Rote Würste. Das Nachmittagsprogramm gestaltete sich mit dem traditionellen Hammellauf, den Auftritten des Kindergartens, des Kirchenchores und des Dreigesangs Melchingen ausgesprochen bunt. Die Pfadfinder hatten ein Kinderprogramm zusammengestellt. Der Erlös des Pfarrfestes kommt der Renovation des Kirchendachs zugute. Im vergangenen Jahr wurden mit dem Geld aus dem Pfarrfest zwei Heiligenfiguren im Pfarrhaus restauriert.