Burladingen Geselle geht auf Wanderschaft

Für drei Jahre und einen Tag macht sich der Steinmetzgeselle Luca Cini aus Möhringen auf den Weg, um in der Fremde seine Kenntnisse zu erweitern und andere Techniken dazuzulernen.

Seit Juli er von zwei Schenkgesellen in Melchingen auf seine große Reise vorbereitet. Hier lernt er die Gepflogenheiten und Bräuche des Wandergesellen-Daseins.

Bereits am Vorabend gab es eine große Abschiedsfeier. Nach dem gemeinsamen Frühstück in der Melchinger Logie, eine Unterkunft für Handwerksburschen, zogen die Handwerksburschen, angeführt durch den Wortführer der Melchinger Gesellschaft, Jimmy Maas, durch den Ort und führten den Junggesellen an das Ortsschild.