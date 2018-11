Burladingen Gäste schwenken beleuchtete Handys

Burladingen. Es war ein Konzert, das es in dieser Art in Burladingen so schnell nicht wieder geben wird. Bereits der Zugang zur Kirche war im Abendlicht romantisch durch Fackeln beleuchtet. Der Andrang zum Konzert übertraf alle Erwartungen, trotz Nachbestuhlung mussten doch viele der knapp 250 Besucher stehen. Das Konzert folgte nicht den üblichen Formen, sondern es war choreografisch durchgestaltet und ging fließend in ein musikalisches Gesamtwerk über.

Die Musiker von Querbeet betraten einzeln und langsam den Chorraum und begannen zu spielen. Die flotte Melodie stieß gleich auf begeisterten Beifall.

Franz Rieber, sichtlich vom Besucherandrang überwältigt, stellte kurz den Förderverein vor. Er betonte, dass nach 30 Jahren die Renovierung des Innenraumes der St.-Georgskirche abgeschlossen sei, aber es gebe weiterhin viel Arbeit. Das nächste Projekt sei die Sanierung der Turmtreppe, die in ihrem Ursprung teilweise 300 Jahre alt sei.