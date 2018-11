Burladingen Gänsehaut-"Feeling" in der Stadthalle

Burladingen. Dem mehr als anderthalbstündigen Konzert wohnten an die 200 Besucher bei. Neben dem Streicher- und dem Gitarrenensemble sowie verschiedenen Holz- und Blechbläsergruppen traten auch Pianisten, Sängerinnen, Eufoniumspieler und Querflöten sowie der Schüler- und der Jugendchor der Musikschule auf.

Den Auftakt auf der Bühne machte das Trompetenensemble unter der Leitung von Peter Hasel. Teresa Burkart, Marvin Pauleweit, Fabian Schoser, Valentin Schoser und Nico Schoy brachten den ersten Satz von "Sonatina" zu Gehör. Daniel Schoser ließ mit "I Maffiosi" am Eufonium aufhorchen, ehe das Streicherensemble mit Sophia Beck, Malenka Knöpfler, Xenia Lukakic, Gabriella Nocilla und Valentina Rexhepi unter der Leitung von Andrea Kessler "Vier Kinderlieder" zum Besten gab.

Jacob Hirssig begeisterte am Klavier mit "Menuett in a-moll" und dem "Menuett in F-Dur". Das Klarinettenensemble um Valentin Hude mit Jana Niethammer, Julia Mayer, Nicole Mauz und Daniel Mauz glänzte mit "We shall Overcome" und "Holiday Sunglasses Shop Fun". Ina Klara Unmuth überzeugte am Klavier mit "Divenire". Das Gitarrenensemble mit Lilly Baur, Hanna Mazarella, Sabrina Hauser, Mareen Leibold, Silas Bürker, Edda Heinrich und Helena Greco spielte unter der Leitung von Ronald Roth "Pacific Express 505", "Canarie" und "Gopak", und das Querflötenduo Maja Straubinger und Amelie Mayer bot "Marcia" und "Vaise" dar.