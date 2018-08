Burladingen Fünf Wasserhüterinnen ernten Beifall

Das Geheimnis ist gelüftet, die fünf Wasserhüterinnen in Hausen wurden von der Künstlerin Theresia K. Moosherr mit den Namen "Liebe", "Freude", "Friede", "Sanftmut" und "Milde" benannt und am Sonntag in einer Feierstunde der Öffentlichkeit präsentiert.