Burladingen Führungstrio ist wieder komplett

"Es ist ungewöhnlich, dass eine so junge Kollegin schon so viel Verantwortung übernimmt", freut sich Rektorin Monika Rudolf über das Engagement der 34-jährigen Gauselfingerin, die nun den Platz an der Seite von Konrektor Hans-Toni Schmid besetzt.

Schon als Schülerin hatte Laura Schneider nur einen Berufswunsch: Lehrerin zu werden. Entsprechend motiviert studierte sie an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten die Fächer Mathematik, katholische Religion sowie Alltagskultur, Ernährung und Soziales. Ihr Referendariat führte sie an die Lammerberg-Realschule in Albstadt-Tailfingen, anschließend ging sie für fünf Jahre nach Tübingen und kehrte 2014 in ihre Heimat zurück, der sie als Klarinettistin im Musikverein Gauselfingen stets verbunden geblieben ist.

Parallel zu ihrer Lehrtätigkeit und ihrer Funktion als Fachberaterin Mathematik im Schulamtsbezirk bildete sie sich am Seminar des Staatlichen Schulamts Albstadt weiter. "Ich möchte die Zukunft unserer Schule mitgestalten, damit sie auch weiterhin ein Ort ist, an dem sich die Kinder und Jugendlichen wohlfühlen", erklärt sie ihre Motivation für den Schritt auf die Verwaltungsebene.