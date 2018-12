Burladingen Freude über die erfolgreichen Mitarbeiter

Burladingen (ab). Freude herrscht dieser Tage in der Metzgerei Heinrich in Melchingen. Haben doch mit Alexander Heinrich und Jens Leipert zwei Gesellen aus dem Betrieb die Meisterprüfung, in der Fleischerakademie, dem Bildungszentrum des Fleischerhandwerks in Augsburg, abgelegt. Alexander Heinrich erlernte das Fleischerhandwerk abwechselnd im elterlichen Betrieb und in der Metzgerei Luz in Stuttgart. Während seiner Gesellenzeit sammelte er auch Erfahrung in der Metzgerei Wahl in Weilheim/Teck. Seine Meisterprüfung legte er als Kursbester ab. Er wird sich mit seinen erworbenen Kenntnissen dem Verkauf widmen.