Die Gymnastikdamen der Sportfreunde Starzeln sind für ein Wochenende in die Pfalz gereist. In Worms fand zunächst eine Stadtführung statt. Weiter ging es auf ein Weingut, wo es eine Wein- und Sektprobe mit einem fünfgängigen Abendessen gab. Edenkoben war das nächste Ziel. Mit dem Sessellift ging es auf die Rietburg. Am Nachmittag wurde noch eine Rast in den Weinreben mit üppigem Vesper genossen. Foto: Pfister