Burladingen Frau schlägt Studenten Flasche ins Gesicht

Ein weiterer Zeuge gab an, er habe ebenfalls nicht gesehen, ob der Geschädigte der Angeklagten ein Getränk über den Kopf geleert habe. Er habe nur gehört, wie beide sich stritten und sah dann, wie die Angeklagte mit der Flasche zuschlug.

Ein einmaliger Ausraster? Nicht ganz. Bereits im November 2016 hatte die Frau mit einer Bierflasche zugeschlagen. Hinzu kam eine weitere Anklage wegen Körperverletzung. Richterin Karin Laub vermutete einen Zusammenhang der Straftaten mit Alkoholkonsum. Die Angeklagte sagte allerdings, dass sie nur "gelegentlich" trinke.

Bei der Urteilsbildung bezog die Richterin die vorherigen Straftaten mit ein. Die Frau bekam sechs Monate für den aktuellen Fall und insgesamt acht Monate Bewährungsstrafe aufgebrummt. In dieser Zeit, so warnte Richterin Laub, hänge ein "Damoklesschwert" über ihr. Die Frau dürfe in dieser Zeit nicht straffällig werden, müsse gemeinnützige Arbeit leisten und mit der Bewährungshilfe kooperieren. Dann könne sie zeigen, ob sie tatsächlich nur kurzfristig eine "blöde Phase" hatte.