Burladingen Feuerwehr will Tür aufstoßen

Burladingen. Trotzdem zeigte die Werbekampagne, dass sich damit langfristig Feuerwehrnachwuchs gewinnen lassen könnte. Bei seiner Begrüßung der im Burladinger Feuerwehrhaus am so genannten "Fire-Tag" versammelten Abteilungskommandanten der Stadtteilwehren betonte Pilic, dass die Erwartungen an die Auftaktveranstaltung nicht allzu hoch gesteckt seien. Man wolle damit allerdings die Tür aufstoßen und mehr Präsenz zeigen, um Nachwuchs für alle Abteilungen zu werben. Positiv sei, dass sich auf der geschalteten Internetseite schon 90 Personen für die Feuerwehr interessiert hätten, und auch im April sei man beim verkaufsoffenen Sonntag vertreten gewesen.

Man brauche, so der Kommandant weiter, einen langen Atem, und trotzdem zeichneten sich jetzt schon erste Erfolge ab. So wolle beispielsweise der im Ruhestand lebende evangelische Pfarrer Christoph Dinkelacker, der zur Veranstaltung anwesend war, in den aktiven Feuerwehrdienst eintreten, ein weiterer Erwachsener mache sich ernsthaft Gedanken und zwei Jugendliche beschnupperten interessiert die Fahrzeuge und Ausrüstung im Burladinger Feuerwehrhaus.

Weitere Aufgaben sieht Pilic in den einzelnen Feuerwehrabteilungen, die künftig zu unterschiedlichen Themenbereichen aktiv werden sollen. Auch die verstärkte persönliche Werbung sei erwünscht. Vorläufiger Abschluss der Werbekampagne soll Ende 2019 eine Veranstaltung in der Stadthalle Burladingen bilden, ausgelegt für die Altersgruppen zwischen 16 und 50 Jahren, welche das größte Potenzial zur Gewinnung von Freiwilligen in der Feuerwehr bilden.