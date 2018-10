Burladingen Feuerwehr probt Ernstfall bei Nacht

Burladingen-Stetten. Die Übung der Löschgruppe Alb der Feuerwehr Burladingen war alles andere als alltäglich. Nur der Wochenzeitraum war fix, alles andere wie Übungsobjekt, Szenario und genaue Zeit lag in den Händen der Abteilungsführung.

So wurde für einen Montag in den Abendstunden als Übungsobjekt das landwirtschaftliche Anwesen des Lohnunternehmens Freudemann ausgewählt. Die integrierte Leitstelle in Balingen wurde informiert und alarmierte kurz vor 19 Uhr die gesamte Löschgruppe Alb: "Werkstattbrand beim Lohnunternehmen Freudemann, mehrere Personen vermisst."

Personensuche und Brandbekämpfung