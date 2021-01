Burladingen Fehlt nur noch der Zündschlüssel

Burladingen (hp). Corona macht bekanntermaßen erfinderisch, und die Schneemassen der vergangenen Tage steuern offensichtlich das Ihrige dazu bei. Die Schüler der neunten Klasse der Burladinger Werkrealschule hatten von Fachlehrer Peter Edele im Fach Kunst eine Hausaufgabe bekommen. Und zwar sollten sie eine Schneefigur von mindestens 80 Zentimetern Ausmaß bauen. Wer da an Schneemann – und in Gleichberechtigungszeiten an Schneefrau –­ denkt, der macht es sich zu einfach. "Und einfach kann jeder", dachte sich Toby Haug. Zusammen mit seinem Bruder Tim und seinem Cousin Christian Hoffmann machte er sich ans Werk. Dabei entstand ein Pick-Up mit stattlichen zweieinhalb Metern Länge und einer Breite und einer Höhe von rund anderthalb Metern.