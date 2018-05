Burladingen Fehlastadt sorgt für den Wasserdampf

Und in den angrenzenden Straßen, Gärten und Wiesen warteten die Zuschauer mit ihren Fotoapparaten auf die schnaufende und rauchende Lokomotive, die die Strecke an diesem Tag drei Mal in beide Richtungen abfuhr und ihr Kommen jeweils mit lauten Pfiffen ankündigte. Die Wagen waren voll besetzt, das Fest am Bahnhof Neufra gut besucht und der Lehrpfad schon am ersten Tag ein Open-Air-Museumsschlager. Und damit die Lokomotive auch allzeit unter Dampf stehen konnte, wurde dem Lokführer am Burladinger Bahnhof auch noch Wasser gestiftet. "Echte Nachbarschaftshilfe", freute sich Bürgermeister Traub über die gelungene Einweihung und das große Interesse.