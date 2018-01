Burladingen Fasnetsspiel: 14 Gruppen ziehen von Haus zu Haus

Die Akteure waren nahezu dieselben wie die Jahre zuvor. Michael Mauz als Karl Esenwein, ein Neffe von Tante Karoline und Simon Riehle als dessen Frau Klara. Hubert Pfister als zweiter Neffe Otto Esenwein und Robert Kramer als dessen Frau Hedwig. Bernhard Schmid spielt die einzige Nichte der Erbtante, Berta Esenwein. Das Nonett vervollständigen Johannes Holzer als Notar Dr. Huber, Matthias Schmid als Haushälterin Rösle Schwertfeger, Josef Entreß als Rössle-Wirt und Udo Bartsch als Totengräber August Gräble.

Wie oft in solchen Fällen, wird im Hause Esenwein das Ableben der Erbtante förmlich herbeigesehnt, um in den Genuss des großen Erbes zu kommen. Als die reiche, aber kinderlose Tante Karoline endlich das Zeitliche segnet, kommt jedoch ein sonderbares Testament zum Vorschein, das die Erben zuerst himmelhoch jauchzen, aber am Ende zu Tode betrübt sein lässt. Wobei wieder einmal bewiesen wird, dass man sich nicht aufs Erben verlassen soll.

Nach dem Fasnetsspiel wurde die „Hauzegscheke“ in einer großen Pfanne gebraten und an die Gäste kostenlos ausgegeben. Danach wurde in der Zunftstube, den Besenwirtschaften und den Gaststätten bis in die Nacht hinein gefeiert.