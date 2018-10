Burladingen "Es war eine tolle Erfahrung"

Das große Finale fand am Samstag im Atrium in Vilshofen an der Donau statt. In der Internet-Abstimmung belegte die 30-Jährige den sechsten Platz unter den 14 Sängerinnen und Sängern, die Platzierung in der Gesamtwertung wurde dann aber nur für die Ränge eins bis drei bekannt gegeben. Dass sie nicht auf dem Treppchen gelandet ist, nimmt Lorena Bonura sportlich: "Dennoch bin sehr stolz und happy, dass ich es bis ins Finale geschafft habe und dabei sein durfte". Sie habe viele nette Musiker-Kollegen kennengelernt und viel Spaß bei der Veranstaltung gehabt. Und: "Auch das gesamte Team von AS Entertainment und die Jury sind super", berichtet die Burladingerin von ihren Eindrücken. Lorena Bonura war mit ihrer Familie und Freunden nach Vilshofen gereist.

Die Burladingerin hatte sich im September unter 40 Teilnehmern in einer von vier Vorentscheidungen durchgesetzt. Die Speditionskauffrau landete dabei auf dem vierten Platz. Jeweils die drei Besten erreichten das Finale, zudem kam die zwei besten Viertplatzierten eine Runde weiter.

Der Fernsehsender Gute Laune TV strahlt die Final-Show am Samstag, 17. November, aus.