Burladingen Erster Hinweis auf Ebert-Rücktritt?

Dem Landratsamt liegt jedenfalls immer noch kein Entlassungsgesuch des 59-jährigen, gesundheitlich angeschlagenen Rathauschefs vor. Der ist derzeit zwar im Krankenstand, will aber im November und Dezember noch offizielle Termine wahrnehmen, so unter anderem die Einweihung des Marktplatzes am Donnerstag, 14. November. Auch von bohrenden Fragen der Gemeinderäte in einer der wenigen Sitzungen, in der Ebert anwesend war, ließ sich der AfD-Bürgermeister nicht festnageln. Ja, die Versammlung und die Ankündigung habe es gegeben, räumte Ebert ein, allerdings: "Man kann es sich ja noch anders überlegen".

Die Hinweise auf einen Rückzug vom Amt mehren sich dennoch