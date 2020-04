Burladingen Erleichterung nach Corona-Massentest in Seniorenheim

Zu Ader gelassen hat das DRK vor wenigen Tagen alle Mitarbeiter und Bewohner, insgesamt 99 Menschen. Dies teilt die BeneVit-Gruppe in einer Pressmitteilung mit. Sieben Mitarbeiter und sechs Bewohner wurden positiv auf das Corona-Virus getestet. "Es zeigt deutlich, dass unsere Hygiene- und Schutzmaßnahmen wirken und Schlimmeres verhindern konnte", sagt Geschäftsführer Kaspar Pfister, laut der Pressemitteilung. Und er sei es auch gewesen, der den Massentest für das Haus Fehlatal bewusst eingefordert habe, heißt es in dem Statement.

Denn der Zollernalbkreis gilt unter den Landkreisen als Hotspot, mit vielen Corona-Fällen. Dabei würden nur die offiziell erfassten Infektionen gezählt und die geschätzte Dunkelziffer reiche laut einigen Experten an das Dreifache bis zum Zehnfachen der offiziellen Zahlen. Trotzdem sehe man nach wie vor in Burladingen nur wenige Menschen mit Masken in der Öffentlichkeit", kritisiert das Unternehmen.