Burladingen Entgegen der Gerüchte: Cafe Roder schließt nicht

Nach wie vor wird im Cafe Roder bei Events wie Hochzeiten, Trauerfeiern, Geburtstage, Jahrgangstreffen, Vereinsveranstaltungen in der eigenen Küche für die Gäste gekocht, und in der Backstube werden Kuchen und Torten hergestellt. Allerdings gibt es bei den Öffnungszeiten Neuerungen: So ist das Cafe und der Ladenverkauf ab dem Samstag, 1. Juni, von Montag bis einschließlich Samstag geschlossen.

Geöffnet wird an diesen Tagen natürlich bei Voranmeldungen für Festlichkeiten und Feierlichkeiten aller Art. An Sonn- und Feiertagen wird das Cafe wie bisher sein Angebot und die Öffnungszeiten (11 bis 18 Uhr) unverändert fortführen. Ebenfalls unberührt von diesen Änderungen bleiben das Catering Essen auf Rädern und die Tortenbestellung.