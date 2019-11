Burladingen Elena Seeger bei Sat1-Show "NightWash"

Die Folgen werden Freitags ab 23.35 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt. Alle drei Shows werden für eine Online-Auswertung aufgezeichnet und via Livestream gesendet. In den Halbfinals treten jeweils zehn Künstler an, dabei werden je drei Künstler vom Livepublikum via Stimmzettel sowie von Zuschauern des Livestreams ins Finale gewählt. Zusätzlich wird je Halbfinale eine Wildcard via Online-Voting vergeben.

Elena Seeger aus Hausen wird beim zweiten Halbfinale am 5. November ab 20 Uhr auf der Bühne stehen. Sie ist Anfang 30, ihre Lieder sind oft ironisch und auch sehr ehrlich. Sie greift auf, was sie an der Gesellschaft irritiert oder am eigenen Leben wundert und mixt dies mit Witz, Scharfsinn und auch mal Melancholie. Auf unbequeme Themen aufmerksam machen, ist ihr wichtig, aber den erhobenen Zeigefinger versteckt sie hinter einer süßen Art. Und Liebesduselei mixt sie auch in ihr Programm.

Sie tritt mit ihrer Gitarre auf, die sie liebevoll Mona nennt, sie hofft auf Applaus, genießt das kollektive mitlachen, die mitfühlenden Ohh-Laute im Chor und das Gefühl, einige ihrer Zuhörer vielleicht zum Nachdenken angeregt zu haben. Sie fragt sich, weshalb sie sich die Beine rasiert, ob Schwaben wirklich Minimalisten sind und warum sie selbst noch nicht verheiratet ist. Auch die Vorteile von Kopfläusen, unbeachtete Vorteile des Klimawandels und Widersprüche zwischen Reiselust und Öko spricht sie an. Elena Seeger lebt derzeit in Stuttgart, aber ihre frühe musikalische Ausbildung begann im Killertal mit Klavierstunden sowie Posaunen- und Gesangsunterricht. Dem Kunst und Anglistik-Studium mit erstem Staatsexamen folgte die Kleinkunst. Längst ist sie keine völlig Unbekannte mehr. 2018/19 gewann sie den Förderpreis des Troubadour Deutscher Song Contest, dazu erste Plätze bei diversen Song-Slams.