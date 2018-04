Burladingen Eine Renovierung und die letzte Ruhe

Die Grabsteine und Inschriften so dicht an der Mauer könnten bei den Renovierungsarbeiten Schaden nehmen. Für die Handwerker wäre an die Kirchenwand und das Dach schwierig heranzukommen. Nicht nur für die Renovierungsmaßnahmen am Marienkirchle sei eine Umbettung nötig, betonte Weiss, er will auch der Bedeutung der Seelsorger mit einer neuen, herausgehobenen Grabstätte auf dem Friedhof besser gerecht werden.

Lange wird es nicht mehr gehen, bis die Handwerker an dem kleinen jahrhundertealten Gotteshaus ihr Werk beginnen. Der Außenputz ist marode, und auch das Dachtragwerk muss unter Einhaltung des Denkmalschutzes saniert werden. Deshalb dürften, so klärte die Verwaltung in der Vorlage auf, nur Fachfirmen die die denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen haben, beauftragt werden.

Vergeben wurden vom Gemeinderat die Gipser-, Zimmerer-, und Dachdeckerarbeiten. Für gut 27 100 Euro bekam als Gipser und Restaurator die Firma Ernst Lorch den Zuschlag, die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten wird die Firma Dieringer Holzbau für rund 66 000 Euro übernehmen. Insgesamt sind im Vermögenshaushalt der Jahre 2017 und 2018 für die Sanierung 150 000 Euro eingeplant. Es fließen Mittel aus Fördertöpfen, und nicht zuletzt haben die Ringinger insgesamt 50 000 Euro für ihre historisch so bedeutende barocke kleine Kirche zwischen Ortseingang und Friedhof zusammen gesammelt.

Im Namen des Ortsvorstehers Weiss und des Ortschaftsrates bedankte sich Karl-Moritz Kraus bei der Verwaltung, ausdrücklich auch beim Sachbearbeiter Torsten Bung. Seinen Ratskollegen dankte er für die Bewilligung der Mittel.