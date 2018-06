Burladingen Ein Hauch von Nonchalance

Grosselfingen. "Im Garten bin ich eigentlich immer", sagt Ulrike Fritschle-Reiß. Das Grundstück der Grosselfingerin liegt etwas versteckt abseits der Straße – umso ruhiger ist es in dem weitläufigen Garten. Kräuter- und Gemüsebeete, Obstbäume und Rosen finden sich dort, sowie allerlei Dinge, die Fritschle-Reiß irgendwann einmal gefunden hat. "Viele Sachen sind einfach zu schade zum Wegwerfen. Ich hebe sie auf, selbst wenn ich nicht weiß, wofür ich sie mal gebrauchen kann." Oft landen sie dann als Dekoration im Garten.

Was den "Tag der offenen Gartentür" angeht, sei sie zunächst skeptisch gewesen. Sie wollte ihren Garten nicht "pimpen". Doch Andreas Fischer vom Blumenhaus Fischer in Bisingen habe sie überzeugt, als er mal gemeinsam mit seiner Mutter vorbeikam. "›Jetzt wohne ich schon 70 Jahre in Grosselfingen, aber hier war ich noch nie‹, hat seine Mutter gesagt. Dass sie so begeistert von meinem Garten war, hat mich berührt", erinnert sich Fritschle-Reiß.

"Nicht picobello"