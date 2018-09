Burladingen Ein eigener Ortschaftsrat für den Stadtkern?

Schülzle erinnerte an den Umweltaktionstag. "Der läuft in allen Ortsteilen, da wird viel geschafft. Nur in der Kernstadt gibt es keinen", bedauerte er. Was die Mittelverwendung angehe, "da haben wir gar kein Vorschlagsrecht", monierte der Freie Wähler und erinnerte an die Unterschriftenaktion für einen Spielplatz in der Mayinger Straße im Kernort entlang der Fehla. Viele Eltern hatten sich vor rund einem Jahr dafür eingesetzt. Passiert ist bislang nichts. "In einem Ortsteil mit Ortschaftsrat wäre das anders gelaufen", vermutet Schülzle.