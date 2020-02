Burladingen DSDS: Elvin Kovaci ist weiter dabei

Auch Elvin Kovaci aus Burladingen darf sich weiter Hoffnung auf die DSDS-Krone machen. Der 17-Jährige will die Jury unter Sonne Südafrikas in der kommenden Folge am Samstag, 22. Februar mit seiner Interpretation von "Uptown Funk" von Mark Ronson feat. Bruno Mars in der Dreier-Gruppe mit Manolito (27) und Kevin (26) überzeugen.

Zweite Recall-Folge am Samstag, 22. Februar