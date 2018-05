Burladingen Dietrich musiziert seit 50 Jahren

Die Ehrungen des Blasmusikverbands Zollernalb nahm der stellvertretende Vorsitzende Joachim Dietrich vor. Seit zehn Jahren sind Hanna Pfister, Lea Pfister und Philipp Hoch mit dabei, die 2008 in der damaligen Jugendgruppe zu musizieren begannen. Viermal wurde die Fördermedaille in Bronze für zehnjährige Tätigkeit vergeben. Die neue Ehrung ging an Maria Hipp für zwölf Jahre im Beisitzeramt, zwei Jahre als Kassiererin und seit 13 Jahren als Kassiererin der Jugendmusik. Außerdem die Fördermedaille erhielten Sabine Pfister, seit 2007 Beisitzerin und einige Jahre Jugendvertreterin, an Hans Pfeifer, seit 2005 Beisitzer, und an Martin Dietrich, seit zwölf Jahren Schriftführer der Jugendmusik und seit 2017 Beisitzer im Vorstand.

Michael Löffler kam über den Musikverein Zimmern als Hornist nach Ringingen, spielt mittlerweile Tuba und ist seit 2009 Beisitzer im Vorstand – er wurde für 20 Jahre Musizieren geehrt. Dreimal wurde die Fördermedaille in Silber für 20-jährige Tätigkeit vergeben: an Roland Dietz (vier Jahre Jugendvertreter, seit Gründung bis 2009 zweiter Vorsitzender der Jugendmusik, seit 2009 Vorsitzender des Jugendvereins und seit 2013 Beisitzer im Vorstand), an Robert Nadler (seit 22 Jahren Jugenddirigent, von 2005 bis 2009 Schriftführer im Musikverein und von 1990 bis 1994 sowie seit 2009 Jugendleiter) und an Josef Nadler (acht Jahre Schriftführer, acht Jahre zweiter Vorsitzender, sechs Jahre Beisitzer und seit 2009 stellvertretender Vorsitzender der Jugendmusik).

Höhepunkt war die Ehrung von "Urgestein" Ignaz Dietrich für 50 Jahre aktives Musizieren. Für seine zahlreichen Ämter hat er schon nahezu alle Ehrungen erhalten, er ist seit 2015 Ehrenmitglied, seit 2015 Ehrenvorsitzender und seit 2013 Träger der Erich-Ganzenmüller-Medaille in Silber.