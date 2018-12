Burladingen Die Zuschauer als Souffleure

Burladingen-Melchingen. In der nächsten Premiere am Freitag, 14. Dezember, spielen sie nur das, was die Zuschauer ihnen aufgeschrieben haben: die "Postenkasten-Leerung No.1".

Ausgestellt haben die Lindenhöfler diesen blauen Kubus mit rotem Theatervorhang vor zwei Jahren zuerst in ihrem Foyer. Danach tingelte er zwischen Alb und Oberschwaben, stand in Schulen, einem Kloster, im Landratsamt, in einer Bank oder in der Mössinger Pausa. Die Besucher waren am Zug.

Sie sollten in diesem Postkasten, Fragen, Antworten, Bemerkungen oder Kommentare aufschreiben. Von der Frage "Wie kann ich zum Weltfrieden beitragen?" bis zur Feststellung "Es gibt kaum etwas Schöneres als lauwarmen Schokoladenpudding mit Sahne" ist da ganz viel zusammengekommen. Rund 500 Postkarten sind insgesamt eingegangen. Die Lindenhöfler wären nicht die Lindenhöfler, wenn sie aus dieser bemerkenswerten Idee nicht gleich ein neues Format gießen würden.