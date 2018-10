Burladingen Die sieben Tütchen im Gartenhaus

Einige Effekte habe er in den ersten Wochen der Abstinenz auch bei sich festgestellt. Obwohl immer behauptet würde, dass diese Drogen keine körperliche Abhängigkeit zur Folge hätten. Der junge Mann litt an Schlafstörungen und Schweißausbrüchen – es ging ihm tagelang schlecht. Das habe ihn in seinem Entschluss aufzuhören bestärkt. Die Jugendgerichtshilfe schilderte den jungen Mann als "eigentlich verantwortungsbewusst".

Ein Anklagepunkt wird fallen gelassen

Gericht und Staatsanwältin ließen schließlich den Vorwurf des Drogenhandels fallen und stellten diesen Teil des Verfahrens gegen den jungen Burladinger ein. Was den Drogenbesitz angeht, stellte die Richterin aber klar: Selbst wenn irgendwann, so wie jetzt in Kanada, derlei Rauschmittel legalisiert werden sollten, gelte das nur für Erwachsene. Für Jugendliche würde der Konsum immer verboten bleiben, weil diese Rauschmittel Entwicklungsprozesse im Gehirn junger Menschen empfindlich stören und auf lange Sicht Folgen haben könnten.

"Der Angeklagte muss mal richtig beeindruckt werden", kommentierte die Staatsanwältin die neuerlichen Straftaten und beantragte für die Einfuhr der Betäubungsmittel vier Monate und für den Besitz der im Gartenhäuschen versteckten Menge zwei Monate Haft, die auf Bewährung ausgesetzt werden könnten.

Diesem Antrag folgte die Richterin und fasste die Strafe zu fünf Monaten auf Bewährung ausgesetzt, zu einer zweijährigen Bewährungszeit zusammen. Außerdem muss der junge Mann nachweisen, dass er mindestens fünf Termine bei der Suchtberatung wahrgenommen hat und er trägt die Kosten des Verfahrens. Der Burladinger Azubi nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an.

"Ich wünsche Ihnen alles Gute bei ihrer weiteren Abstinenz", gab die Richterin dem Verurteilten mit auf den Weg. Der verabschiedete sich von ihr und der Staatsanwältin mit Handschlag. "Ich möchte dieses Thema in meinem Leben heute abschließen."