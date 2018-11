Burladingen Die sechste Ausgabe ist brechend voll

Burladingen-Melchingen. Das frisch renovierte und neu eröffnete Gasthaus Ochsen in Melchingen war schon eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn brechend voll, so dass hernach viele enttäuschte Besucher mangels Platz wieder den Heimweg antreten mussten. An diesem Umstand konnte auch Adelbert Barth nichts ändern, der nun schon zum sechsten Mal den Melchinger Mundartstammtisch präsentierte.

Im Publikum erblickte man die "üblichen Verdächtigen", die sich keinen dieser Stammtische entgehen lassen. Und sie erhielten gleich mal einen "Schwäbischen Schnellsprachkurs". Und da soll noch mal einer behaupten, die Schwaben seien eher wortkarg und gemütlich unterwegs. Hillu Stoll und Franz Auber bilden das Comedy-Paar "Hillus Herzdropfa" aus Justingen. Und die beiden haben am Mittwochabend "goschd und gmault", was das Zeug hält. Schlagfertig zeigte sich vor allem Hillu, die immer wieder einzelne Besucher direkt ansprach.

"Mir send halt derb und grob wiad Mundart", lautete die Erläuterung. Und schon brachte Hillu den armen Franz zur Verzweiflung, der die Rolle eines Verkäufers übernahm. Hillu wollte für ihren roten Bulldog Massey Ferguson – nur arme Bauern fahren grüne Bulldogs – ein Navi kaufen, damit sie nach Hilbe findet. Und immer wieder klopfte sie das Gerät mit aller Wucht auf den Tisch, um zu demonstrieren, dass "dia Maschin trotzdem et tuat".