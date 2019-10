Burladingen Die perfekte Trigema-Show mit Helene Fischer

Grupp kritisiert Wachstum mit immer höheren Umsätzen und Stückzahlen

Und ja, es war ein Abend für die Lobeshymnen auf Firmenchef Wolfgang Grupp, seine Familie und Trigema – aber nicht nur. Der 77-jährige Unternehmer hat bei der Feier auch mit seinen Meinungen zu grundsätzlichen gesellschaftlichen und politischen Fragen durchaus Kante gezeigt. Beobachter könnten ja meinen, fast wie es die Tradition verlangt, bürstet er den Mainstream gegen den Strich.

Er ist der erste Redner an diesem späten Samstagnachmittag, die Augen des Publikums heften sich gespannt an seine Lippen – die Aufmerksamkeit ist ihm gewiss. Doch im Publikum sitzen nicht nur Ja-Sager, wie sich im weiteren Verlauf zeigen wird.

Alle redeten ja immer von "Wachstum", hebt er an. "Ich sehe das anders", stellt er klar. Wachstum bedeutet in der Grupp’schen Auslegung nicht Wachstum von Umsatz oder von Stückzahlen machte. Nein, Wachstum bedeute für Grupp, innovative Produkte zu entwickeln, die sich mit ihrer Qualität auszeichnen. Offenbar eines seiner Erfolgsrezepte: Seit 1975 habe keine Kredit bei einer Bank mehr aufgenommen und soll, wie er selbst sagt, kein einziges Jahr mit Verlust gehabt haben, sagt er, blickt ins Publikum. Applaus brandet auf.

Und danach schallt ein leises Schmunzeln durch die Reihen der eineinhalbtausend Gäste. Denn Grupp lobt das Balinger Finanzamt. Er zahle ja gerne Steuern, schließlich zeige die Steuerlast, dass Trigema ein erfolgreiches Jahr hinter sich hatte – und er meint das keineswegs ironisch. Genauso wenig wie die Zahlung an seine Mitarbeiter aus Anlass des Jubiläums. Veranlasst habe er, dass mit der nächsten Gehaltsabrechnung bis zu 1000 Euro zusätzlich auf dem Gehaltszettel stehen. Laut applaudiert der Festsaal – in dem vor allem Mitarbeiter Platz genommen haben.

Oettinger fordert mehr Wachstum

Grupps Rede hat EU-Kommissar Günter Oettinger die Steilvorlage für eine rhetorisch findige Replik entgegengestellt hat. Der Unternehmer Grupp verkörpere "Würde", sei manchmal aber auch "ein bisschen merkwürdig". Er sei "exzellent", aber auch "ein bisschen exzentrisch". Er mache "Marktwirtschaft" aber "ökologisch". Als "präzise, prägnant und faktensicher" beschreibt Oettinger den Trigema-Chef. Und im Gespräch seien wohl viele gut beraten, vor ihm Deckung zu suchen – er kennt die Fakten ja ohnehin besser.

Ohne eine Mine zu bewegen sagt Oettinger Gruppvom Rednerpult auf der Bühne herab: "Ich habe Sorge, dass er manchmal Gregor Gysi links zu überholen versucht." Das sitzt. Das ist zwar überspitzt ausgedrückt, fast klingt es humorvoll, doch steckt darin vielleicht auch ein Funken Wahrheit? Ohne Auftrag nach Plan produzieren, Mitarbeiter-Kindern einen Arbeitsplatz bieten, freiwillige Auszahlungen aus Anlass des Jubiläums – Grupp'scher Sozialismus?

Auch das Thema Wachstum schneidet Oettinger an. Man müsse alles tun, um Stagnation und Rezession zu vermeiden. Er braucht nur einen Atemzug, um in den Saal zu werfen: Die Angestellten müssten "etwas mehr Wochen und etwas mehr Jahre im Leben arbeiten". Nur so bleibe man wettbewerbsfähig. So fern erscheint in dieser Sekunde Grupps ausgesprochen ausgeprägte Fürsorge für die Mitarbeiter.

Grupp erhält Bundesverdienstkreuz erster Klasse

Die übrigen sechs Redner haben Lobeshymnen auf Trigema und Grupp gesungen. Klar, darunter auch Ministerpräsident Winfreid Krentschmann. "Danke" wolle er sagen. Dass Grupp aller Welt zeigt, dass Baden-Württemberg der genau richtige Standort für die Herstellung hochwertiger Produkte sei. Obwohl der Südwesten bekannt für seine Hidden Champions sei, sei Trigema letztlich alles andere als das. Und den Grund dafür sieht Kretschmann in Grupp. Er sei ein Unternehmer wie aus Ludwig Erhards Zeiten, ein Firmenlenker vom alten Schlag aus Schrot und Korn.

Sicher, er wäre zu Erhards Zeiten ebenso erfolgreich gewesen. Aber: Den Affen hätte er damals nicht vor der Tagesschau bringen können, weil es an diesem Sendeplatz keine Werbung gab. Zudem sei es damals eben nicht affig gewesen, in Deutschland zu produzieren. Der Ministerpräsident beschreibt Grupp als einen Mann, der sich weigere, Tugenden abzulegen. Er habe ein Herz für die Heimat, die er mit der Elisabeth und Wolfgang Grupp Stiftung unterstützt.

Grupp trage den Unternehmergeist in die Gesellschaft und nur, wenn Menschen "sich um eine Idee versammlen", können sie etwas verändern und bewegen. Kretschmann: "Wir wollen uns alle von Ihnen anstecken lassen." Für seine Verdienste erhält Grupp das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Kretschmann steckte es ihm an und händigte die Urkunde aus. Grupp: Er nehme die Auszeichnung stellvertretend für die "Betriebsfamilie" entgegen. Was er tut, sei für ihn selbstverständlich.