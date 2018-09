Burladingen Die Musiker bieten ein zeimlich hohes Niveau

Festschrift von 1931

Eine Neugründung der Kapelle mit 100 Aktiven und Passiven fand im Jahr 1925 statt. Die älteste Festschrift stammt aus dem Jahr 1931. Zwei Jahre später nahm man am Bundesmusikfest in Freiburg teil. Nach dem Zweiten Weltkrieg zählte der Verein neun gefallene und fünf vermisste Aktive. Doch schon ab 1948 begann wieder ein kontinuierlicher Aufbau, den die Dirigenten vorantrieben: ab 1948 Konrad Gaiser, ab 1977 Hans Schellinger und seit 1999 Thomas Wunder.

An zahlreichen Wertungsspielen hat die Stadtkapelle Burladingen in der Höchststufe mit hervorragenden Ergebnissen teilgenommen, viele große Feste auf die Beine gestellt, Konzerte gespielt und Auslandsreisen unternommen. Eine Mammutaufgabe sei die Ausrichtung des internationalen Jugendmusikfestivals im Jahr 2004 mit 50 Jugendorchestern aus dem In- und Ausland gewesen, so Schoser.

Glückwünsche überbrachte Bürgermeister Harry Ebert, der die Stadtkapelle Burladingen für die Zukunft gut gerüstet weiß – mit der Jugendmusikschule im Hintergrund, mit drei Vorsitzenden, mit einer hervorragenden Nachwuchsarbeit und mit Musikdirektor Thomas Wunder, der für das hohe musikalische Niveau verantwortlich zeichnet.

Blasmusikkreisverbandsvorsitzender Heiko-Peter Melle zollte großes Lob: "Die Kultur in der Kernstadt wäre um ein Vielfaches ärmer ohne die Stadtkapelle."

Vorsitzender Steffen Schuler leitete zum gemütlichen Teil des Abends über. Auf der Bühne wechselten sich die Kornbühlmusikanten Salmendingen und die Lauchertmusikanten Melchingen ab, bevor die Partyband "Flash" aufspielte. Am Sonntag ging es mit dem Familientag weiter (wir werden noch berichten).