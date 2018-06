Burladingen Die Melchinger mal wieder in Berlin

Der Streifen der Tübinger Journalistin ist so zu einem beeindruckenden Dokumentarfilm über deutsche Widerstandsgeschichte geworden. Dass der wissenschaftliche Leiter der Gedenkstätte, Peter Steinbach, dazu heute einen Vortrag halten wird, dass sie selber danach mit aufs Podium zur Diskussion eingeladen ist, dazu sagt Thoms unserer Zeitung: "Ich freue mich über die Einladung. Ich finde es wichtig, dass der Mössinger Generalstreik jetzt zum ersten Mal in dieser wichtigen Erinnerungsstätte thematisiert wird". Sie selber hat Geschichte und Politikwissenschaften studiert und findet es "großartig", dass ihr so ambitioniertes Projekt ausgerechnet zum 85. Jahrestag der Ereignisse in der Widerstandsgedenkstätte in Berlin gezeigt wird. "Ich hoffe, dass es ein weiterer Impuls ist, sich wissenschaftlich mit dem Mössinger Generalstreik zu beschäftigen."

Die Veranstaltung kann auch ein wenig als Auszeichnung für die Arbeit des Melchinger Theaters Lindenhof verstanden werden. Was dieses Stück betrifft, übrigens nicht die erste. Im Juni 2014 gewann der Lindenhof in Berlin den BKM-Preis für Kulturelle Bildung der Bundesregierung für ihr Theaterprojekt "Ein Dorf im Widerstand". Vor der Preisverleihung präsentierte eine Delegation der rund 150 Darsteller das Theaterstück in Genshagen bei Berlin. Teil der Präsentation war auch der kurze Film mit Eindrücken aus der Inszenierung und aus den Proben davor.