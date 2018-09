Burladingen Die Löschgruppe Alb überzeugt

Burladingen-Melchingen. Um 16 Uhr wurden die Abteilungen alarmiert. Folgende "Aufgabe" hatte die Wehr zu lösen: Im Gebäude in der Josef Deuberstraße 12 bei der Firma Prestigious Textiles war bei Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage ein Feuer ausgebrochen. Zwei Monteure wurden vermisst und mehrere Personen war aufgrund der starken Rauchentwicklung der Fluchtweg aus dem ersten Obergeschoss versperrt – so die Übungsidee.

Michael Schuler ist sehr zufrieden

Einsatzleiter Michael Schuler aus Melchingen koordinierte den Löschangriff der Wehren. Während die Melchinger Wehr unter der Führung von Michael Bahnmüller mit Atemschutzträgern in das Gebäude eindrang, baute die Salmendinger Wehr eine zusätzliche Wasserversorgung auf.