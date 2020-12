Burladingen "Die Ideen bleiben uns ja trotzdem erhalten"

Die Riehles erzählen gerne darüber, was sie machen und auch warum. Das Tierwohl ist ihnen wichtig, die Böden wollen sie nachhaltig bewirtschaften, Natur, Wasser und Böden dabei auch kommenden Generationen in gutem Zustand hinterlassen.

"Wir haben ja schon immer Kindergartengruppen oder Schulklassen, oder auch mal andere Verbrauchergruppen zu unterschiedlichen Exkursionen hier empfangen", kommentiert Annette Riehle. Sie ist vielfältig engagiert, als Landfrau, Ortschafts- und Gemeinderätin und hat ihrem Hoferben die Umtriebigkeit und den Bienenfleiß wohl mit in die Wiege gelegt. Micha Riehle ist Agraringenieur, hat das landwirtschaftliche Handwerk von der Pike auf gelernt und studiert, letzteres an der Universität in Kassel, denn die bietet den Schwerpunkt ökologische Agrarwirtschaft.

Die "rein ökologische Basis und die Nachhaltigkeit", so sagt der junge Bio-Bauer, sei ihm schon im Studium wichtig gewesen. Auch er ist in verschiedenen Hausener Vereinen, unter anderem bei der Feuerwehr engagiert, und wenn es um seinen Beruf geht, dann lotet er im Bereich Nachhaltigkeit und ökologische Produktion gern Neues aus. Erst jüngst hat er sich per Ackerwinde einen vertikalen Garten angelegt um auf kleinstem Raum Kräuter, Salat Gemüse und Früchte, wie etwa Erdbeeren, selber züchten zu können. "Spannend", findet er derlei neue Ideen.

Auch der Binsenberghof vereint die moderne Technik im Stall, etwa mit der vollautomatischen Melkmaschine und modernen Geräten auf dem Feld mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der Flächen. Kein Kunstdünger, keine Pestizide, schließlich sind viele Flächen, auf denen sich die rund 75 Milchkühe und Kälber der Riehles tummeln dürfen, meist auch FFH-Wiesen, ausgewiesen als Flora, Fauna, Habitat-Gebiete, und damit besonders geschützt.

Für die Bullenkälber noch auf der Suche nach einem Abnehmer

Dass trotz des Schutzes der Wiesen zusammen mit den Rindern und deren natürlichem Dung und trotz extensiver Flächenbewirtschaftung und den typischen Karg-Böden der Alb gute Erfolge erzielt werden können, dafür ist der Riehle-Hof ein Beweis: "Wir wollen und brauchen keine Turbo-Kühe, die auf Höchstleistung getrimmt sind", stellt der Milchbauer klar und plaudert über den Zusammenhang zwischen Tierwohl und extensiv bewirtschafteten Ackerflächen rund um den Binsenberg, in Killer und Starzeln. Auf denen baut die Bauernfamilie Dinkel, Gerste, Hafer, Emmer, Triticale, Ackerbohnen und anderes an. Die betriebseigene Luzernenkleegras-Mischung erweitert die Fruchtfolge und ist eine Futterergänzung für die Milchkühe und ihre Kälber. Natürlich kennt der Bauer seine Kühe alle beim Namen und ist weit entfernt von der Massentierhaltung die andernorts das Überleben von Landwirtschaftsbetrieben sichern soll.

Was die Riehles im Winter an ihre Rinder verfüttern, falls der Binsenberg unter einer dicken Schneedecke liegt, das haben sie im vorangegangenen Sommer auf den Wiesen rund um Hausen und Starzeln wachsen lassen und geerntet. Zwar ist auch im Winter die Stalltüre für die Rinder offen, aber auch die kuscheln sich bei Minusgraden und Tiefschnee lieber im Stall zusammen. Und auch der bietet Bewegungsfreiheit für die Vierbeiner: Einen Pferch gibt es hier nicht, sondern nur große Gehege, in denen Kühe und Kälber sich in Gruppen bewegen können.

Ihre Milchkühe ziehen die Riehles selber nach. Für die männlichen Tiere aus dieser ökologischen Nachzucht suchen sie noch nach einem adäquaten Abnehmer, der das Bio-Siegel zu schätzen weiß. Bisher werden die Bullenkälber auf dem normalen Aufzuchts-Markt verkauft, mit Tieren aus nicht-ökologischer Haltung.

Das Corona-Jahr hat jetzt verhindert, dass die Riehles all ihre guten Ideen für Veranstaltungeb auf dem Hof, etwa eine kleine Glühwein- oder Kakao-Party mit Biomilch im Stall zum Jahresabschluss, umsetzen konnten. Aber Demonstrationshof sind sie ja noch für zwei weitere Jahre, "und die guten Ideen bleiben uns ja erhalten", sagt Micha Riehle.

Die Initiative "Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau" ist eine Aktion des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und des Bundeprogramms Ökologischer Landbau (BÖLN).

Bereits jeder achte Bauernhof in Deutschland arbeitet nach ökologischen Vorgaben, insgesamt sind das 32 000 Öko-Betriebe. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt diese Zahl bis 2030 auf 20 Prozent zu erhöhen.

BÖLN will als Netzwerk und Plattform für Austausch dazu beitragen die Situation dieser Betriebe zu verbessern. Mehr Infos dazu gibt es im Internet unter www.demonstrationsbetriebe.de oder www.oeko-einblick.de.